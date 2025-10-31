Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Miguel Prado de los Santos, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, (Cobach), fue destituido este viernes del cargo, después de la y trabajadores de esa institución estatal, acusados del delito de extorsión agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada, cometido en .

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó en su red social de Facebook, que tomó protesta como nueva directora general del Cobach, y a Víctor Manuel Urbina Abadía como nuevo oficial mayor del Estado.

El mandatario afirmó que exhortó a los dos nuevos funcionarios a "conducirse con profesionalismo, transparencia y honestidad en beneficio del pueblo de Chiapas".

Agentes estatales de seguridad detuvieron a seis funcionarios y trabajadores del Cobach, como presuntos responsables del delito de extorsión agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada, cometido en Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo aprehendieron a Julio César “N”, director administrativo; Mauricio “N”, jefe del departamento de mantenimiento; José “N”, subdirector jurídico; Francisco “N”, jefe de departamento de almacén e Inventario; Juan “N”, director normativo y Julio “N”, jefe del departamento de recursos materiales.

Los seis supuestos involucrados están adscritos a la dirección general del subsistema del Cobach.

La carpeta de investigación consignó que por esos hechos se inició la denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se abrió la investigación y acreditaron "los actos de corrupción cometidos por esos seis servidores públicos".

Los supuestos involucrados ya están a disposición de la autoridad judicial que iniciará el correspondiente proceso legal.

La Fiscalía General del Estado, sobre el caso, reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y el cumplimiento de la política de cero Impunidad por delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.

