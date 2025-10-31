TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Miguel Prado de los Santos, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, (Cobach), fue destituido este viernes del cargo, después de la detención de seis funcionarios y trabajadores de esa institución estatal, acusados del delito de extorsión agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada, cometido en Tuxtla Gutiérrez.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó en su red social de Facebook, que tomó protesta Viridiana Figueroa García como nueva directora general del Cobach, y a Víctor Manuel Urbina Abadía como nuevo oficial mayor del Estado.

El mandatario afirmó que exhortó a los dos nuevos funcionarios a "conducirse con profesionalismo, transparencia y honestidad en beneficio del pueblo de Chiapas".

Agentes estatales de seguridad detuvieron a seis funcionarios y trabajadores del Cobach, como presuntos responsables del delito de extorsión agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada, cometido en Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo aprehendieron a Julio César “N”, director administrativo; Mauricio “N”, jefe del departamento de mantenimiento; José “N”, subdirector jurídico; Francisco “N”, jefe de departamento de almacén e Inventario; Juan “N”, director normativo y Julio “N”, jefe del departamento de recursos materiales.

Los seis supuestos involucrados están adscritos a la dirección general del subsistema del Cobach.

La carpeta de investigación consignó que por esos hechos se inició la denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se abrió la investigación y acreditaron "los actos de corrupción cometidos por esos seis servidores públicos".

Los supuestos involucrados ya están a disposición de la autoridad judicial que iniciará el correspondiente proceso legal.

La Fiscalía General del Estado, sobre el caso, reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y el cumplimiento de la política de cero Impunidad por delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.

