Juventino Rosas, Gto.- Este viernes, productores agrícolas mantienen activo el bloqueo de la autopista 45D Salamanca-Celaya en ambos sentidos, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda en el municipio de Juventino Rosas. En lapsos el cierre es total y en otros se abre un carril de cada lado.

En el quinto día de protestas, los agricultores demandaron precios justos para el maíz y el sorgo, la tecnificación del campo, sistemas de riego y maquinaria moderna, así como fertilizantes y semillas de calidad.

En la alerta vial, la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que “es el único punto de bloqueo que permanece” en Guanajuato, de los 36 que realizaron productores agrícolas en la entidad durante los primeros tres días de la semana.

La tarde de este 31 de octubre, los agricultores retiraron los tractores de un carril para dar paso a la circulación de vehículos en fila, como lo hicieron la tarde del jueves. Este viernes por la mañana, el cierre fue total, por lo que la dependencia recomendó evitar esa vía y utilizar la carretera 45 libre Salamanca-Celaya.

Sin embargo, un accidente vial provocó carga vehicular en la carretera 45 libre en el sentido Celaya-Salamanca a la altura de Villagrán.

En posicionamiento del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) informó que, en una reunión entre autoridades estatales y representantes de productores de maíz no se llegó a ningún acuerdo.

En sus redes sociales, la organización exigió poner fin a la injusticia del precio de grano. “Es una burla que tasen nuestro maíz nativo, con menor rendimiento, al mismo precio que el maíz transgénico importado”. Asimismo, demandaron un trato justo que valore la producción y permita competir en igualdad de condiciones.

La organización señaló que advirtió que es insuficiente solo resolver la problemática inmediata con subsidios temporales. “Si bien los precios justos son una urgencia, sabemos que la verdadera transformación va mucho más allá”.

También se pronunciaron por un liderazgo auténtico que pelee por el bienestar de todos, no por el de unos cuantos, porque es tiempo que los verdaderos productores, los que sudan la tierra, sean sus representantes. “¡Basta de esas 'lacras' que se venden y olvidan el interés común”.

Exigen programas masivos y accesibles de sistemas de riego tecnificados, acceso a maquinaria moderna, fertilizantes, semillas de calidad y tecnología.

El MAC desaprobó la intervención de la alcaldesa de Pénjamo, porque el tema escapa a las atribuciones directas de su gobierno municipal, que en su actuar denota una clara falta de sensibilidad y empatía hacia los hombres y mujeres que día a día labran la tierra y alimentan a su municipio y al país entero.

“El problema que enfrentan nuestros agricultores no es un asunto menor; es una crisis que amenaza la subsistencia de miles de familias, la economía regional y la seguridad alimentaria de México”.

