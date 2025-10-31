Apaseo el Grande, Gto.- Dos policías estatales del Grupo Interinstitucional Especializado Contra el Robo a Transporte (GIERT) fueron heridos en un ataque armado registrado este viernes en el acceso a la comunidad El Nacimiento, en el municipio de Apaseo el Grande.

Los oficiales, una mujer y un hombre, realizaban un operativo relacionado con el robo de vehículos y transporte de carga en la zona, a la que llegaron individuos armados a bordo de dos camionetas.

La agresión fue grabada en las videocámaras de vigilancia; en ellas se observa a varios hombres en vehículos particulares que se acercan a los elementos de las Fuerzas del Estado y les disparan, y enseguida huyen en una de las camionetas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este 31 de octubre de 2025.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este 31 de octubre. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que la policía y su compañero se encuentran recibiendo atención médica, y se reportan fuera de peligro.

Compartió que los elementos realizaban labores policiales operativas basados en la inteligencia e investigación.

La corporación informó que en la zona se aseguraron dos vehículos de los sujetos que participaron en la agresión.

El suceso generó un operativo conjunto de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades enfocado a ubicar y detener a los presuntos responsables.

