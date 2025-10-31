Mérida, Yucatán.- La alerta se encendió en Yucatán ante el incremento de los casos de influenza, pues el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) indicó que la entidad registra 482 casos.

Asimismo, la Secretaría de Salud federal indicó que en la última semana del mes de octubre se diagnosticaron 59 nuevos contagios en el estado.

Con estas cifras, la entidad registra el 14 por ciento del total nacional de casos registrados durante el presente periodo.

Además, el 70 por ciento de los casos se concentran en Mérida, donde la alta densidad poblacional y el constante movimiento urbano favorecen la propagación del virus.

Según los datos oficiales, la mitad de los pacientes son mujeres, niños y adultos mayores, sectores considerados más vulnerables a las complicaciones de esta enfermedad respiratoria.

Ante este panorama, Alonso Sansores Río, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la vacuna contra la influenza está disponible en unidades de Medicina Familiar y hospitales del instituto.

Precisó que la inmunización está dirigida principalmente a personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos respiratorios, así como adultos mayores de 60 años y niñas y niños menores de cinco años.

Subrayó que el IMSS, también cuenta con dosis de refuerzo contra COVID-19 para quienes lo requieran.

