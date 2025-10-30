Más Información

Mérida, Yucatán.- Un grupo de afectados por un se manifestó frente al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, en Mérida para exigir que continúen las investigaciones y se haga justicia en su caso.

Los afectados, quienes conformaron la agrupación Familias Unidas contra Inverco, exigieron la intervención del Poder Judicial, ante el presunto fraude cometido por esa empresa inmobiliaria.

Las familias señalaron que Inverco, creada en 2018 por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, les vendió viviendas en el desarrollo Pedregales de Misnebalam, al norte de Mérida, sin contar con los .

Indicaron que pagaron sus casas, pero las obras nunca se entregaron. En los terrenos donde debían estar sus hogares solo hay maleza.

Señalaron que el fraude afectó a 700 personas, de las cuales más de 200 presentaron denuncias ante juzgados mercantiles, con el respaldo del abogado Jesús Othón Baca Cacho.

Víctor Israel Ramírez Bedolla comentó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisó sus casos y emitió dictámenes favorables.

Manifestantes piden que continúen las investigaciones y se haga justicia en su caso (30/10/2025). Foto: Especial
Manifestantes piden que continúen las investigaciones y se haga justicia en su caso (30/10/2025). Foto: Especial

Sin embargo, acusó a la jueza Juliana Hortencia Soberanis Santana, titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, de desechar su solicitud de juicio mercantil ejecutivo.

“Ante esta situación solicitamos al tribunal una audiencia con su representación legal, que se investigue la actuación de la jueza Soberanis y que se garantice un proceso justo”, puntualizó.

Los afectados afirmaron que Inverco les robó 150 millones de pesos en total y que continuarán sus acciones legales hasta obtener justicia.

El grupo destacó que su movimiento reúne familias de varios estados del país y del extranjero y manifestaron que buscan sentar un precedente contra los fraudes inmobiliarios en .

La carta entregada está firmada por una comisión de 70 clientes en representación de 200 familias afectadas.

