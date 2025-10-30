Mérida, Yucatán.- Un grupo de afectados por un mega fraude inmobiliario se manifestó frente al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, en Mérida para exigir que continúen las investigaciones y se haga justicia en su caso.

Los afectados, quienes conformaron la agrupación Familias Unidas contra Inverco, exigieron la intervención del Poder Judicial, ante el presunto fraude cometido por esa empresa inmobiliaria.

Las familias señalaron que Inverco, creada en 2018 por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, les vendió viviendas en el desarrollo Pedregales de Misnebalam, al norte de Mérida, sin contar con los permisos para construir.

Lee también Gobierno de Morelos ofrece a productores de maíz sumarlos al programa nacional de apoyo; llevan propuesta a la asamblea

Indicaron que pagaron sus casas, pero las obras nunca se entregaron. En los terrenos donde debían estar sus hogares solo hay maleza.

Señalaron que el fraude afectó a 700 personas, de las cuales más de 200 presentaron denuncias ante juzgados mercantiles, con el respaldo del abogado Jesús Othón Baca Cacho.

Víctor Israel Ramírez Bedolla comentó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisó sus casos y emitió dictámenes favorables.

Manifestantes piden que continúen las investigaciones y se haga justicia en su caso (30/10/2025). Foto: Especial

Lee también Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Sin embargo, acusó a la jueza Juliana Hortencia Soberanis Santana, titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, de desechar su solicitud de juicio mercantil ejecutivo.

“Ante esta situación solicitamos al tribunal una audiencia con su representación legal, que se investigue la actuación de la jueza Soberanis y que se garantice un proceso justo”, puntualizó.

Los afectados afirmaron que Inverco les robó 150 millones de pesos en total y que continuarán sus acciones legales hasta obtener justicia.

Lee también Liberación en EU de excontralor César “N” no lo libera de ninguna responsabilidad en Estafa Siniestra, asegura gobernador de Hidalgo

El grupo destacó que su movimiento reúne familias de varios estados del país y del extranjero y manifestaron que buscan sentar un precedente contra los fraudes inmobiliarios en Yucatán.

La carta entregada está firmada por una comisión de 70 clientes en representación de 200 familias afectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr