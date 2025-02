Denuncian megafraude inmobiliario en la CDMX

Al menos 70 familias y un fondo canadiense de inversión inmobiliaria han sido presuntamente defraudados por las constructoras Global Businesses Inc. y Cobra Development Fund de Federico Cerdas y su cuñado Ángel Bernal, respectivamente, quienes anunciaron hace seis años la construcción, venta y entrega de 277 departamentos que conforman ocho proyectos residenciales con la marca Skyhaus en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc de la CDMX y de los que solamente uno, con 20 departamentos, se ha logrado construir parcialmente.

Cerdas -acusan algunos de quienes compraron en preventa y aun no reciben su propiedad ni la devolución de su dinero- ha buscado evadir posibles acciones legales de sus víctimas con el ofrecimiento de cambiar lo adquirido por mejores departamentos sin decirles, por supuesto, que el estatus legal de los inmuebles es incierto, lo que impide liberar gravámenes o garantizar la finalización de las obras.

ICM Asset Management, fondo de inversión inmobiliaria con sede en Alberta, Canadá, presentó querella desde el pasado 4 de diciembre en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un presunto fraude que podría ascender a 900 millones de pesos.

La maniobra empezó en 2018 cuando Federico Cerdas se acercó a los inversionistas canadienses para que fondearan con 30 millones de dólares la construcción de ocho proyectos inmobiliarios con un total de 277 departamentos en la alcaldía Benito Juárez (Bartolache, Providencia, Sánchez Azcona, Amores, Niños Héroes y Rumania) y la Cuauhtémoc (Vértiz y Guadalquivir).

Con ese fin se formalizaron dos fideicomisos entre 2019 y 2020 en los que quedó establecido que el fondo canadiense aportaría el capital y Cerdas y Bernal se ocuparían de la compra de terrenos, la obtención de permisos y la construcción y venta de los departamentos bajo la marca Skyhaus.

Los fondos fueron entregados en tiempo y forma, pero a los tres años de iniciados los proyectos, el avance era prácticamente inexistente y la información que reportaban Global Businesses y Cobra no correspondía con la planeación acordada de la obra.

La preocupación de los inversionistas creció cuando sus representantes en México buscaron a Cerdas para aclarar la situación y sus respuestas fueron evasivas hasta que dejó de responder, lo que dio lugar a una auditoría exhaustiva ordenada desde Canadá.

En 2024, Cerdas reapareció inesperadamente y solicitó más capital, con el argumento de que los proyectos de construcción se habían quedado sin recursos, aun cuando él seguía como administrador de las obras. ¿Dónde quedó el dinero de la inversión o en que se gastó? El presunto defraudador argumenta “trabas” e invariablemente echa por delante su supuesta buena relación con el exjefe de gobierno interino de la Ciudad de México, Martí Batres, y la actual mandataria capitalina Clara Brugada.

La realidad es que de los ocho proyectos inmobiliarios que debieron ser entregados entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, solo está semi concluido el de la calle de Rumania, colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

Maniobras como la denunciada por los afectados no solo violenta la legítima expectativa de cualquier ciudadano de hacerse de un patrimonio, sino que daña gravemente el clima de inversión del país por falta de certeza jurídica.

Instantánea:

1. ¿QUIÉN TRAFICA EL FENTANILO? Trump asegura que los inmigrantes solicitantes de asilo, mexicanos en su mayoría, son quienes trafican el fentanilo, la potente y letal droga que causa la muerte por sobredosis a setenta mil estadounidenses cada año. Por eso cuatro de cada diez estadounidenses dicen estar seguros de que la mayor parte de esa droga es introducida a su país por quienes cruzan ilegalmente la frontera y de entre quienes creen eso, seis de cada diez son simpatizantes del Partido Republicano, de acuerdo con una encuesta de NPR-Ipsos. Pero resulta que hasta el Instituto Cato -un centro académico conservador muy cercano a las políticas del presidente estadounidense- tiene otros datos con base en las carpetas de investigación de los procesados penalmente por traficar la potente droga: nueve de cada diez son ciudadanos estadounidenses, una cantidad doce veces mayor que la de las condenas dictadas por esa causa contra inmigrantes sin documentos. Además, nueve de cada diez incautaciones de fentanilo se produjeron en puntos de cruce legales o en puestos de control vehicular del interior, no en las rutas de la migración ilegal, lo que tiene lógica puesto que los ciudadanos estadounidenses están sujetos a un menor escrutinio de las autoridades. Y aún más: ni siquiera una milésima de punto porcentual de los inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza traían consigo fentanilo o algún otro tipo de opioide. Conclusión contundente: gran parte de fentanilo que consumen los drogadictos estadounidenses es introducido a su país por estadounidenses y distribuido (eso sí, casi en su totalidad) por estadounidenses. Estos, a no dudarlo, deben formar parte de organizaciones criminales. ¿También serán clasificadas como terroristas en abril próximo?

2. ACLARACIÓN QUE CONFUNDE. La Corte difundió ayer una tarjeta informativa para hacer diversas precisiones relacionadas con su sesión del pleno del pasado jueves 13 de enero. Destaca una que al parecer es el tema que el máximo tribunal quiere aclarar y dice textualmente: “No se instruyó a los jueces a revocar las suspensiones (respecto a la elección judicial) solo se les solicitó que las revisen y se pronuncien”. Pero a ver, la sentencia aprobada también reconoce la disposición constitucional de que los asuntos de índole electoral (que es el caso) no son materia de juicio de amparo, por lo tanto, los jueces que dictaron tales suspensiones incurrieron en falta al hacerlo. Luego entonces, la revisión y pronunciamiento deberá ser la revocación.

3. CAMBIOS EN TABASCO. No se han cumplido ni cinco meses de que Javier May está al frente del gobierno de Tabasco y la inseguridad y la violencia en el estado son alarmantes, en medio de pugnas políticas entre los paisanos (aliados y adversarios) del tabasqueño mayor Andrés Manuel López Obrador. Los violentos enfrentamientos por control territorial entre el cártel local llamado “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevaron a la renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública anunciada ayer del general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien regresará a sus funciones en la Defensa Nacional. El militar tomó posesión del cargo en febrero del año pasado y en octubre fue ratificado por el nuevo gobierno encabezado por May. Ayer, sin embargo, se confirmó la renuncia de Chávez Martínez y se anunció el nombramiento en el cargo de Serafín Tadeo Lazcano quien durante 30 años fue policía judicial federal de la PGR y después comandante federal en Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Los tabasqueños que le juegan las contras a May, entre otros su secretario general José Ramiro López Obrador y el senador y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, cuestionan el nombramiento en el cargo de un policía, ya que “La Barredora” está conformada sobre todo por expolicías. Pero quienes respaldan al mandatario tabasqueño son de los que piensan que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. El nuevo secretario de Seguridad de Tabasco estará apoyado por Jesús Amaya Guerrero nombrado también ayer comisionado de la policía estatal y quien ha prestado 28 años de servicios en la fiscalía general de la República.

4. LA RECEPCIÓN DE LOS PAISANOS. El gobierno federal opera el programa “México Te Abraza” para atender a los migrantes que masivamente son deportados de Estados Unidos. Gobiernos estatales se han sumado para complementar la recepción de pisanos y de migrantes de otras nacionalidades con sus propios programas. Es el caso de Guerrero, uno de los estados con mayor migración hacia Estados Unidos. Se llama "Guerrero Te Respalda" y mediante él -según dio a conocer la gobernadora Evelyn Salgado- los connacionales repatriados tienen acceso a programas sociales, recursos y apoyos para su reinserción en la vida laboral, educativa y de salud. Esta estrategia cuenta con la participación de 14 dependencias estatales y diversas organizaciones nacionales e internacionales que priorizan la protección de niñas, mujeres y las poblaciones indígena y afromexicana.

