Señor Director:

El día 16 de febrero, en la columna de Raúl Rodríguez Cortés, se publicó un texto que hace referencia tanto a mi empresa como a mi persona, poniendo en duda la capacidad y el prestigio que he construido a lo largo de más de 23 años.

Por esta razón, le solicito respetuosamente la publicación de nuestra respuesta.

Federico Cerdas

Global Businesses Inc. / Cobra Development Fund / Skyhaus

DAVID contra GOLIATH: La lucha de un desarrollador mexicano contra un fondo canadiense

Desde 2022, la relación entre ICM Asset Management y Global Businesses Inc. se ha deteriorado debido a que ICM, a través de sus vehículos de inversión ICM (X) Canada Property Investment, LP e ICM Mexico Real Estate Opportunities No. 2 LP, dejó de aportar el capital necesario para concluir los proyectos. Ante esta situación, Global Businesses Inc. asumió la responsabilidad total de proteger y gestionar los fideicomisos Banca Mifel 3317/2019 y 3778/2020.

Estos fideicomisos son administrados por un Comité Técnico presidido por Scott Salazar Myers, con John James Courtli4 como vicepresidente, ambos en representación de ICM Asset Management. Federico Cerdas, fundador de Global Businesses Inc., ocupa únicamente el cargo de secretario del comité, representando a un accionista minoritario con solo el 12% de participación.

ICM ha alegado ser víctima de fraude; sin embargo, los hechos desmienten esta versión. Como fondo de inversión profesional, ICM estuvo plenamente informado en todo momento sobre el uso y destino de los recursos, recibiendo y analizando oportunamente la información financiera.

Actualmente, ICM busca vender los terrenos, repatriar el capital a Canadá y excluir a los clientes y a Global Businesses Inc. de su patrimonio. Para justificar su falta de involucramiento y el incumplimiento en sus aportaciones de capital, responsabiliza a nuestra empresa y a su fundador, utilizando los medios para escalar el conflicto involucrando actores de la política que ni nos conocen.

En octubre de 2024, ICM lanzó una campaña de desprestigio con el objetivo de presionar a nuestro fundador y a la empresa para forzar la cesión de derechos fideicomisarios, afectando directamente a clientes y acreedores.

En cuanto a las demandas y denuncias, es importante aclarar que ningún fideicomiso enfrenta litigios de clientes, salvo aquellos promovidos por el propio ICM y su director de inversiones, Oscar Portillo, quien, en un claro conflicto de interés, adquirió una propiedad dentro de uno de los desarrollos.

El incumplimiento de aportaciones por parte de los socios mayoritarios ha generado problemas de liquidez, afectando no solo a los proyectos en conjunto con Global Businesses Inc., sino también a otros activos inmobiliarios de ICM en la Ciudad de México, incluyendo Salvador Alvarado 61, Cristóbal Colón 1 y Álvaro Obregón 150, todos detenidos por la misma razón.

Ante este panorama, Global Businesses Inc. y Federico Cerdas han respondido con transparencia y responsabilidad, rindiendo cuentas ante autoridades, bancos, CLIENTES y medios. Nuestro objetivo es preservar los activos, concluir los proyectos y asegurar su entrega en beneficio de la Ciudad, los clientes y todos los involucrados.

Global Businesses Inc. ha definido una ruta clara para concluir las obras y cumplir con nuestros compromisos con los clientes y sobre todo con la gran necesidad de vivienda de nuestra ciudad. ICM Asset Management han puesto trabas en cada paso del camino.

Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la ética corporativa, asegurando que nuestras acciones seguirán apegadas a estos principios.