Cuernavaca, Mor.- El gobierno de Morelos propuso a los productores de maíz en Morelos incluirlos en el programa de Segalmex con un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada, con un tope de hasta 35 toneladas por agricultor, con el fin de retirar el bloqueo de la autopista Siglo XXI que mantienen desde el lunes en demanda de mejores precios de garantía.

Diego Torres, vocero de la comisión de productores que se reunió con la gobernadora Margarita González Saravia informó que llevarán la propuesta ante la asamblea y en caso de ser aprobada levantarán el bloqueo este mismo día.

Durante el encuentro en palacio de Gobierno, los labriegos señalaron que Segalmex pide el maíz cribado, es decir, el grano separado de impurezas como polvo, restos de tallo y cáscaras, lo cual significa una inversión extraordinaria.

En respuesta, dijo Diego Torres, la gobernadora afirmó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario los apoyaría con la cribada del maíz.

En Morelos, el cierre de la autopista Siglo XXI fue apoyado por productores de sorgo, también en busca de mejores precios de garantía, sin embargo, el gobierno estatal dijo que analizaría el caso aunque abrió la posibilidad de un subsidio, subir un poco el precio.

“¿De cuánto sería? Eso va a depender de un estudio, de aquí al domingo con los compradores, de cuánto volumen existe de demanda”, dijo Diego Torres.

Margarita González Saravia informó que llevarán la propuesta ante la asamblea y en caso de ser aprobada levantarán el bloqueo (30/10/2025). Foto: Especial

En Morelos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) se sembraron en esta temporada aproximadamente 40 mil hectáreas de maíz grano, con un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, y una producción cercana a las 228 mil toneladas.

En sorgo, se reporta una superficie sembrada de más de 30 mil hectáreas, con un rendimiento de 4.93 toneladas por hectárea, y una producción de 128 mil 833 toneladas.

