Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Andrés perderá su título de príncipe, anuncia el Palacio de Buckingham; es relacionado con Jeffrey Epstein

Andrés perderá su título de príncipe, anuncia el Palacio de Buckingham; es relacionado con Jeffrey Epstein

¿Qué hacer si tu próximo vuelo a Estados Unidos se canceló?

¿Qué hacer si tu próximo vuelo a Estados Unidos se canceló?

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Culiacán.- En la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de la , en el municipio de Guasave, los productores de maíz solo permiten la circulación del transporte de pasajeros y vehículos particulares, como medida de presión para que sus cosechas tengan un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada.

Luego de una prolongada discusión sobre las medidas adoptar, se convocó a que todos los hombres del campo se concentren en esta caseta a fin de mantener un bloqueo selectivo de camiones de carga por espacio de 72 horas.

Para lograr su propósito, los productores de maíz colocaron maquinaria agrícola en ambos carriles de la carretera México-Nogales, en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, donde sólo se permite el cruce de los autobuses de pasajeros, vehículos particulares y unidades de auxilio.

A su vez, los productores de trigo por tercer día consecutivo mantienen libre el paso de transportistas y choferes en la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, en reclamo al pago de 500 millones de pesos que les adeudan por pagos de compensaciones de ciclos agrícolas pasados.

Dieron a conocer que mantendrán el cruce libre, sin cobro de peaje en la caseta, para todos los choferes de camiones de carga, pasaje y conductores particulares, en demanda de sus liquidaciones y la definición de los nuevos apoyos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]