Culiacán.- Los productores de trigo por tercer día consecutivo mantendrán libre el paso de transportistas y choferes en la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán y los miembros de la agrupación Campesinos Unidos de Sinaloa anunciaron el bloqueo total por 72 horas en la caseta de Cuatro Caminos de la carretera México-Nogales.

Baltazar Valdez Armentia, líder de dicha agrupación que forma parte del Frente Nacional por el Rescate del Campo, anunció que radicalizan su lucha ante la falta de un dialogo donde priven las propuestas viables de rentabilidad en el agro.

Señaló que los productores de maíz que reclaman un precio justo de siete mil 200 pesos por tonelada para su próxima cosecha, determinaron concentrarse en una sola caseta, la cual es la de Cuatro Caminos en Guasave, cuya circulación será suspendida por espacio de 72 horas como medida de presión para ser escuchados.

Dio a conocer que el gobierno federal no les deja otro camino que salir a las carreteras a luchar por precios más justos para sus cosechas, ante el encarecimiento de los costos de producción, sin que las autoridades federales intervengan para frenar la escalada de precios en los insumos y servicios básicos para la agricultura.

Lee también Protestan por el sorgo en Oaxaca

Baltazar Valdez externó que será la próxima semana cuando se defina si el movimiento nacional se va a encauzar a la toma de las aduanas, sobre todo las que se ubican en la frontera norte del país, como una medida extrema en su lucha.

Los productores de trigo de la zona norte del estado, los cuales reclaman que el gobierno federal aún les adeuda 500 millones de pesos en apoyos de complementos para llegar a un precio de su grano en la cosecha pasada de siete mil 50 pesos, externaron su decisión de no moverse de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en Ahome.

Dieron a conocer que mantendrán el cruce libre sin cobro de peaje en la caseta para todos los choferes de camiones de carga, pasaje y conductores particulares, en demanda de sus liquidaciones y la definición de los nuevos apoyos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL