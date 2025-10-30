Pachuca.– Campesinos de Hidalgo mantienen bloqueada la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 80, en la caseta Tula I, en ambas direcciones, lo que ha generado afectaciones a cientos de automovilistas tanto particulares, como camioneros.

Este bloqueo cumple ya casi 24 horas, luego de que productores del Valle del Mezquital decidieran mantener su protesta para exigir un precio justo por la tonelada de maíz y trigo.

De igual manera, las vías del tren que cruzan la comunidad de Teocalco también fueron bloqueadas con tierra y piedras para interrumpir el paso ferroviario.

Los productores señalaron que radicalizarán sus protestas ante la falta de respuesta de las autoridades, por lo que incluso prevén cerrar instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con tractores, camionetas y mantas, los agricultores de la región se sumaron al paro nacional que se realiza en diversas entidades para demandar que el gobierno incremente el precio de la tonelada de maíz.

Argumentaron que actualmente existe una descapitalización del sector agrícola, ya que los precios de venta no resultan rentables para los productores.

