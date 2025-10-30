Más Información

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Juchitán.— Productores de sorgo de Oaxaca bloquearon ayer la carretera Panamericana 190, en las inmediaciones de Santo Domingo Zanatepec, para exigir un mejor precio del cereal.

El bloqueo fue cerca del puente Cazadero e impidieron la circulación hacia Chiapas.

Los campesinos señalaron que el gobierno mexicano y los compradores particulares les pagan la tonelada del grano a 3 mil pesos, una cantidad que no cubre los gastos de la siembra, y por eso muchos están abandonando este cultivo.

Recordaron que en el Istmo de Tehuantepec se llegó a sembrar hasta 30 mil hectáreas de sorgo, y el precio por tonelada era de 7 mil pesos; ahora, no se siembran ni 10 mil hectáreas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]