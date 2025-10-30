Juchitán.— Productores de sorgo de Oaxaca bloquearon ayer la carretera Panamericana 190, en las inmediaciones de Santo Domingo Zanatepec, para exigir un mejor precio del cereal.

El bloqueo fue cerca del puente Cazadero e impidieron la circulación hacia Chiapas.

Los campesinos señalaron que el gobierno mexicano y los compradores particulares les pagan la tonelada del grano a 3 mil pesos, una cantidad que no cubre los gastos de la siembra, y por eso muchos están abandonando este cultivo.

Recordaron que en el Istmo de Tehuantepec se llegó a sembrar hasta 30 mil hectáreas de sorgo, y el precio por tonelada era de 7 mil pesos; ahora, no se siembran ni 10 mil hectáreas.