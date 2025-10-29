Más Información

TInum, Yucatán.- Una intensa búsqueda se realiza en montes de Tohopkú, comisaría del municipio de Tinum, por desaparición de un agente policiaco quien desde el pasado lunes se ignora su paradero. El hombre desapareció sin dejar rastro.

Los primeros reportes indican que el agente de la Policía Municipal, Victoriano Kantún Hoil, de 55 años, llegó temprano a su casa el pasado lunes, se cambió la ropa y salió sin decir a dónde iba, pero nunca regresó.

El martes, alrededor de las 7 de la mañana, la esposa de Victoriano se comunicó a la Dirección de Seguridad Pública de Tinum para reportar la de su esposo.

Despliegan elementos de búsqueda para localizar al agente policiaco (29/10/2025). Foto: Especial
Despliegan elementos de búsqueda para localizar al agente policiaco (29/10/2025). Foto: Especial

De inmediato, la corporación implementó un operativo de búsqueda en el que participan 10 elementos de la Policía Municipal y dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como un grupo de pobladores de la comisaría de Tohopkú.

Asimismo, se incorporó a las tareas, elementos de la Guardia Nacional, los cuales realizan un rastreo perimetral hasta la comisaría de San Francisco Grande, también con resultados negativos.

Hasta este miércoles, las se extendieron por los montes y límites ejidales de Tohupkú, Kahu y Lobxul, sin resultados positivos.

Familiares de Victoriano se encuentran muy preocupados por su extraña desaparición, pues aseguran que no tenía problemas con alguna persona y no presentaba comportamientos extraños.

