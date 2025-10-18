Como parte de las acciones de apoyo para los damnificados por las lluvias en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realiza acciones para la localización de personas.

La CNB destacó la coordinación con autoridades y habitantes, además realizan labores de limpieza "retirando lodo y escombros para continuar la revisión del terreno apoyando en la localización de personas".

Rosa Icela Rodríguez, titular de de la Secretaría de Gobernación (Segob), agradeció a sus compañeros y las compañeras "todo el esfuerzo y profesionalismo que ponen a las labores de búsqueda de personas".

Comisión Nacional de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias en cinco estados (18/10/2025). Foto: Especial

Rodríguez recorrió este sábado las zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo y se encontró con los servidores públicos de la Segob desplegados en el territorio para ayudar a la población.

"Agradecemos su compromiso y solidaridad", dijo la titular de Gobernación.

Hasta este sábado van 76 personas fallecidas por las lluvias en Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y 39 no localizadas.

