Como parte de las acciones de apoyo para los damnificados por las lluvias en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realiza acciones para la localización de personas.
La CNB destacó la coordinación con autoridades y habitantes, además realizan labores de limpieza "retirando lodo y escombros para continuar la revisión del terreno apoyando en la localización de personas".
Rosa Icela Rodríguez, titular de de la Secretaría de Gobernación (Segob), agradeció a sus compañeros y las compañeras "todo el esfuerzo y profesionalismo que ponen a las labores de búsqueda de personas".
Rodríguez recorrió este sábado las zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo y se encontró con los servidores públicos de la Segob desplegados en el territorio para ayudar a la población.
"Agradecemos su compromiso y solidaridad", dijo la titular de Gobernación.
Hasta este sábado van 76 personas fallecidas por las lluvias en Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y 39 no localizadas.
nro/bmc
