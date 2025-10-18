Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Aviones de United Airlines chocan en pista del aeropuerto de Chicago

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

El número de personas fallecidas por en el país subió a 76, según el conteo del Gobierno federal, que reporta además que aún hay 39 personas desaparecidas.

De acuerdo con la información difundida en el micrositio del Gobierno de México, reporta 34 personas fallecidas, 14 pobladores no localizados y afectaciones en 40 municipios.

registra 22 personas fallecidas, 20 personas no localizadas y daños en 27 municipios.

tiene 19 personas personas fallecidas y cinco desaparecidas en 23 municipios afectados.

reporta un fallecimiento y no registra desapariciones, en 8 municipios con daños; y no tiene fallecimientos ni desapariciones en 12 municipios afectados.

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió a las y los habitantes de algunos municipios de Tamaulipas y Veracruz acerca del aumento del nivel de agua del Río Pánuco el sábado.

De acuerdo con dicha dependencia, estas entidades son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en el caso de Veracruz.

Exhortó a la población a informarse del avance de este río y seguir las indicaciones de las autoridades. Por ejemplo, en caso de habitar cerca del Pánuco, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, alistar la mochila de emergencia y no cruzar caminos inundados o puentes.

