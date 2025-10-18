Ante la emergencia por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó la apertura parcial del camino en Huehuetla, además del inicio del censo de viviendas afectadas para comenzar con la distribución de apoyos.

"Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza", dijo Sheinbaum Pardo.

"Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos", dijo ante su recorrido por Hidalgo junto al gobernador Julio Menchaca.

Lee también Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido por el estado de Hidalgo tras intensas lluvias (18/10/2025). Foto: Especial

Ambos supervisaron también los avances en Tianguistengo.

"La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca visitaron las regiones Otomí-Tepehua y la Sierra Alta de Hidalgo, donde escucharon a la población afectada por las lluvias.

"Se comprometieron a seguir trabajando para abrir caminos que permitan agilizar la ayuda", destacó el gobierno de Hidalgo.

Menchaca comentó que conversaron con las familias de la región y supervisaron los avances para restablecer las zonas afectadas "y regresar la tranquilidad para las familias".

Lee también Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Avanzan censos en viviendas de Hidalgo

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, en Hidalgo se registran 309 incidencias y 77 localidades incomunicadas.

También mil 221 viviendas censadas y 58 mil 850 usuarios fueron beneficiados con el servicio eléctrico restablecido.

Además, 131 caminos abiertos; 90 caminos abiertos parcialmente; 88 caminos cerrados; 155 máquinas dedicadas; 310 trabajadores; 61 frentes de trabajo; y 28 puentes afectados (26 revisados).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc