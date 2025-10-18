Más Información
Este sábado, 18 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su nueva imagen en el Frontón México en la Ciudad de México, y como escena de bautizo, los panistas, vestidos de blanco, sacaron del agua a Max Cortázar.
El hecho ocurrió al termino de la asamblea en la que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, informó que rompen cualquier alianza con el PRI o cualquier otro partido que los ponga en riesgo.
El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez caminaba junto a sus compañero rumbo a la salida, sin embargo, no se percató de la fosa de agua que había en el lugar.
Por lo que mientras camina, se ve en uno de los videos que circula en redes sociales, como cae al agua, debido a la poca profundidad, inmediatamente se pone de pie, sonríe, saluda y se toma con humor lo sucedido mientras sigue en el agua.
Luego, Cortázar camina hacia la orilla, se sienta y sus compañeros panistas lo toman de los brazos para poder salir de la fosa.
PAN anuncia su cambio de look
A un año de que Jorge Romero sustituyó a Marko Cortés en la dirigencia del PAN, se realizó el relanzamiento del partido con un nuevo logo y cambios en la selección de sus candidatos.
Romero explicó que habrá mayor flexibilidad para las candidaturas con perfiles ciudadanos.
A dicho evento acudieron figuras como Claudio X González, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, entre otros.
