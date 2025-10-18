Este sábado, 18 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su nueva imagen en el Frontón México en la Ciudad de México, y como escena de bautizo, los panistas, vestidos de blanco, sacaron del agua a Max Cortázar.

El hecho ocurrió al termino de la asamblea en la que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, informó que rompen cualquier alianza con el PRI o cualquier otro partido que los ponga en riesgo.

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez caminaba junto a sus compañero rumbo a la salida, sin embargo, no se percató de la fosa de agua que había en el lugar.

Lee también Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa

Por lo que mientras camina, se ve en uno de los videos que circula en redes sociales, como cae al agua, debido a la poca profundidad, inmediatamente se pone de pie, sonríe, saluda y se toma con humor lo sucedido mientras sigue en el agua.

Luego, Cortázar camina hacia la orilla, se sienta y sus compañeros panistas lo toman de los brazos para poder salir de la fosa.

PAN anuncia su cambio de look

A un año de que Jorge Romero sustituyó a Marko Cortés en la dirigencia del PAN, se realizó el relanzamiento del partido con un nuevo logo y cambios en la selección de sus candidatos.

Romero explicó que habrá mayor flexibilidad para las candidaturas con perfiles ciudadanos.

A dicho evento acudieron figuras como Claudio X González, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, entre otros.

Cuando Max Cortázar cayó a una fosa de agua durante un evento del PAN. En octubre de 2025: pic.twitter.com/QB8vfNeVNT — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) October 18, 2025

Lee también Mercadotecnia no revertirá crisis interna del PAN, afirman especialistas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc