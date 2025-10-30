Mérida, Yucatán.- Habitantes de Kinchil denunciaron la destrucción de estructuras y basamentos piramidales del sitio arqueológico llamado Tzemé, considerada la antigua capital del poniente de Yucatán.

“Los daños a esta zona arqueológica fueron provocados por una procesadora de alimentos para extender una granja avícola en esa zona”, afirmó Federico May, integrante del Consejo Comunitario de Kinchil.

Aseguró que han constatado áreas de devastación, las cuales se encuentran cerca de las principales estructuras, incluso han sido dañados basamentos, y sepulturas", advirtió

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la antigua ciudad maya de Tzemé habitaron más de 10 mil personas, incluso más que la población actual del municipio de Kinchil.

Los vecinos de Kinchil comentaron que a menos de 400 metros de la pirámide principal se construyen nuevas naves, para lo cual se arrasó con la selva baja y con estructuras arqueológicas visibles.

Los denunciantes informaron que realizaron un recorrido y observaron que la existencia de cerámica, jade y piedras labradas, material sin estudiar por especialistas.

“Desde el pasado 17 de octubre metimos la denuncia en el INAH para que fueran a clausurar las obras de la empresa, pero siguen las máquinas, las retroexcavadoras y la maquinaria pesada”, expresó Federico May.

Los inconformes exigen al INAH frenar definitivamente las obras y garantizar la protección del sitio arqueológico.

