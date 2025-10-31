Más Información

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador del Estado, , designó a Carlos Irán Ramírez González como nuevo secretario de Finanzas del Gobierno de , tras la renuncia presentada por Jesús Lavín Verástegui, quien se separa del cargo por motivos personales.

Ramírez González ha formado parte de esta administración desde su inicio, desempeñándose como subsecretario de , así como subsecretario de Egresos, cargos en los que ha demostrado su compromiso con la eficiencia administrativa y la estabilidad financiera del estado.

Al realizar el nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya reconoció la labor realizada por Lavín Verástegui y expresó su agradecimiento por su aportación al fortalecimiento de las finanzas públicas.

También destacó que el nuevo titular asume el cargo con pleno conocimiento de los procesos internos de la secretaría y con el compromiso de mantener la disciplina fiscal que distingue a esta administración.

