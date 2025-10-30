Reynosa, Tamaulipas.- El vietnamita reportado como desaparecido en un hotel de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, fue localizado en Miguel Alemán, Tamaulipas, tras un operativo puesto en marcha donde participaron DEFENSA, Guardia Estatal, Fiscalía Desaparición Forzada, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Se informó que Tran Van Do, de 40 años, intentaba llegar hacia la frontera con Estados Unidos por lo que se trasladó hasta Miguel Alemán donde se perdió comunicación.

En Nuevo León, el Fiscal Javier Flores dio a conocer que las investigaciones los llevaban hasta el municipio de Tamaulipas, por lo que se pidió apoyo a las autoridades de Tamaulipas.

Localizan a vietnamita desaparecido en Tamaulipas (30/10/2025). Foto: Especial

Trascendió que la Fiscalía tamaulipeca, montó el operativo de búsqueda, encontrando al ciudadano vietnamita en Miguel Alemán por lo que de inmediato fue trasladado a Reynosa, donde se le tomará su declaración.

El hombre fue visto por última vez el pasado viernes 24 de octubre en el Hotel Wyndham Garden de la Avenida Universidad, en la Colonia Del Roble, en San Nicolás.

Actualmente se espera la presencia de personal del Consulado de Vietnam a fin de que Tran Van Do, pueda ser llevado a su lugar de origen.

