Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Tamaulipas.- Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal durante la implementación del "Operativo Frontera Norte" en el municipio de Abasolo, donde además se logró el aseguramiento de cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de .

La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia en el estado.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

Señalaron que el despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y .

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró su compromiso de trabajar con los tres niveles de gobierno para seguir avanzando en la prevención y reducción del delito en la entidad.

