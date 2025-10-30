Tamaulipas.- Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal detuvieron a 15 personas durante la implementación del "Operativo Frontera Norte" en el municipio de Abasolo, donde además se logró el aseguramiento de cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia en el estado.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

Lee también Guardia Nacional asegura más de cinco mil vapeadores con nicotina en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Señalaron que el despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró su compromiso de trabajar con los tres niveles de gobierno para seguir avanzando en la prevención y reducción del delito en la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr