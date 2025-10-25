Culiacán, Sin a 25 de Oct.- Un grupo mixto del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva en un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre cerca del poblado del Canal Balbuena, en Navolato, se localizó a once personas del sexo masculino armados, los cuales fueron detenidos.

Este grupo de civiles armados, se les recogió doce armas de fuego, nueve de ellas fusiles automáticos, tres pistolas, 868 cartuchos útiles, equipos tácticos y dos vehículos, por lo que estos, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La Novena Zona Militar dio a conocer que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad se mantienen operativos en varios puntos del estado, por lo que en las labores de patrullaje en el vecino municipio de Navolato, se logró la detención de 11 civiles armados.

Solo hace dos días, en diversas acciones desplegadas por las fuerzas estatales y federales en los municipios de Culiacán y Navolato fueron detenidos 18 personas armadas, entre ellos una mujer, a los que se les recogió 17 armas de fuego, cargadores, chalecos tácticos con placas balísticas y vehículos con blindaje.

A través de una denuncia a las líneas de emergencia se dio aviso sobre la presencia de personas armadas en el interior de un fraccionamiento, ubicado al suroeste de la capital del estado, donde acudió personal naval, el cual al verificar los datos fueron atacados a balazos, por lo que respondieron la agresión.

Tras controlar la situación, se logró la detención de seis varones y una mujer, a los que se les recogieron cinco fusiles automáticos, 33 cargadores de diversos calibres y un vehículo asegurado, las personas de ambos sexos y todo lo que se les encontró, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que abra una investigación.

En el campo San Luis, del municipio de Navolato, la presencia de personas armadas, motivo una serie de llamadas anónimas a las líneas de emergencia para dar aviso a las diversas autoridades, por lo que el Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal Preventiva respondió al aviso.

Los agentes estatales, en ese lugar detuvieron a 11 personas del sexo masculino, a los que se les aseguró doce armas de fuego, entre ellas dos ametralladoras calibre 7.62mm, tres fusiles calibre 5.56mm y una carabina M4, entre otras, así como 21 cargadores abastecidos de diversos calibre.

También, se les encontró, tres chalecos con cinco placas balísticas, tres cascos tácticos, 490 cartuchos útiles para diversas armas, una cinta para ametralladora, calibre 7.62X 39, otra para calibre .308, una camioneta Cherokke, con blindaje artesanal y un Toyota Corolla, sin placas de circulación.

