Culiacán, Sin. En un nuevo fin de semana violento en el municipio de Culiacán se registraron ocho asesinatos, tres de las víctimas fueron localizados con impactos de bala, en un terreno cercano a campos de cultivos agrícolas, en el poblado, conocido como El Diez, a la salida sur de la ciudad.

Las autoridades judiciales que llegaron al sitio del triple homicidio recolectaron evidencias y testimonios, como parte de las primeras indagaciones, en las que se conoció que uno de los asesinados, presuntamente tiene el nombre de Néstor “N”.

En un ataque de personas armadas con fusiles automáticos en la colonia Diaz Ordaz, dos personas del sexo masculino perdieron la vida y un tercero de nombre Alberto “N”, resultó herido, por lo que fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para su atención.

Lee también Emiten fichas de búsqueda de tres adolescentes desaparecidos en Culiacán y Mazatlán

De acuerdo a los testimonios de vecinos, las tres personas que fueron blanco de disparos de armas de fuego, se encontraban en la entrada de una vivienda, de la calle Cándido Aguilar, por lo que varias personas armadas desde el exterior les dispararon en repetidas ocasiones.

En el sector de la zona de los Mezcales, dos personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo Nissan Tsuru, de modelo antiguo, fueron interceptados por personas armadas, los cuales les dispararon en repetidas ocasiones, por lo que el conductor de la unidad falleció en el lugar de los hechos y su acompañante resulto herido.

La persona del sexo masculino que resultó lesionado por los disparos de las armas de fuego, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital fue identificado como Víctor “N”.

Lee también Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

En este mismo sector de la ciudad capital, horas antes de este hecho, un joven Javier Armando “N”, de 20 años de edad, fue asesinado a balazos por desconocidos, al momento de llegar a su casa, por lo que sus familiares al escuchar las detonaciones salieron a ver que sucedía.

Luis Ángel “N”, de 20 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos de armas de fuego, en su casa en el fraccionamiento Chula vista, en la parte sur de la capital del estado, sin que los agresores lograran ser detenidos.

De acuerdo a los datos que se conocen, el joven se encontraba en el patio de su casa, ubicada en la calle Manuel Tolosa, cuando llegaron personas desconocidas, los cuales sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones.

Lee también Asesinan a tres hombres en distintos ataques armados en Culiacán

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot