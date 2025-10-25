Culiacán, Sin. La Fiscalía General del estado emitió fichas de búsqueda de tres adolescentes, dos de ellos del sexo femenino, los cuales desaparecieron en sitios y fechas distintas en los municipios de Culiacán y Mazatlán, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para ser localizados.

Yordan Félix Payán, de 16 años de edad, de un metro 80 centímetros de estatura, complexión robusta, tez morena clara, cabello ondulado, color castaño, este fue visto por última vez el pasado 23 de agosto, en su domicilio, ubicado en el ejido Argentina Dos, en el municipio de Culiacán.

Su familia reportó que este viste short color negro, sin mayores datos, sobre su posible paradero, por lo que se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Una segunda ficha de búsqueda, corresponde a la adolescente, Sonia Elizabeth Parra Soto, de 16 años de edad, de complexión delgada, con una estatura de un metro 50 centímetros, tez morena, cabello lacio, largo color castaño y ojos medianos color café.

La adolescente fue vista por última vez, el pasado 23 de octubre, luego de que salió de su casa en el fraccionamiento Colinas del Bosque, en Culiacán, su familia informó que esta viste una blusa color blanco, pantalón de color azul y tenis color blanco.

En la ficha de Alerta Amber que se emitió de Italia Guadalupe Guzmán Zúñiga, de 16 años de edad, se le describe con una estatura de un metro 55 centímetros, complexión mediana, tez morena, cabello ondulado color negro, boca mediana y labios medianos.

La adolescente desapareció el pasado 19 de octubre, luego de salir de su domicilio en el fraccionamiento Pradera Dorada IV, de la ciudad de Mazatlán, esta lleva puesto un short color negro, una blusa color naranja, sandalias en color negro y un reloj, del mismo color, por lo que se solicita a la ciudadanía su ayuda para localizarla.

maot