Culiacán, Sin. La violencia no cesa en Culiacán, en zonas distintas se registraron tres nuevos asesinatos con impactos de bala, en uno de ellos, los ocupantes de un vehículo Nissan, fueron blanco de un ataque, en la zona de Mezcales, en cuyos hechos uno de los ocupantes de nombre Víctor “N” perdió la vida y su acompañante resulto herido.

Balean a ocupantes de auto

Según el reporte la mañana de este viernes, dos personas del sexo masculino que viajaban en una unidad Nissan Tsuru, de modelo antiguo sobre la calle Rosario Guicho, fueron atacados con armas automáticas por personas desconocidas, por lo que el conductor del vehículo resultó muerto.

Atacan a balazos a joven

En la misma zona, horas antes de este hecho, un joven Javier Armando “N”, de 20 años de edad, fue asesinado a balazos por desconocidos, al momento de llegar a su casa, por lo que sus familiares al escuchar las detonaciones salieron a ver que sucedía.

Disparan contra joven

Luis Ángel “N”, de 20 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos de armas de fuego, en su casa en el fraccionamiento Chulavista, en la parte sur de la capital del estado, sin que los agresores lograran ser detenidos.

De acuerdo con los datos que se conocen, el joven se encontraba en el patio de su casa, ubicada en la calle Manuel Tolosa, cuando llegaron personas desconocidas, los cuales sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones.

