Álvaro Obregón, Michoacán.- Personal de las secretarías de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Policía Municipal, intensificaron el despliegue operativo en el municipio de Álvaro Obregón y sus alrededores, con especial atención los tramos carreteros.

CJNG y el Grupo X se disputan el control territorial

Fuentes federales de seguridad, indicaron que en esa zona, se disputan el control del territorio el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo X, liderado por Alan Martínez Durán, El Primo, lo que ha generado violencia.

Este sábado, a través de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), los elementos estatales, federales y municipales instalaron módulos de inspección itinerantes y realizan patrullajes y recorridos en esta zona donde se ubica el Aeropuerto Internacional ”Francisco J. Múgica“, en busca de frenar la comisión de actos criminales.

Lee también Secuestro, ataques armados y quema de vehículos; violencia de Álvaro Obregón, Michoacán, alcanza a policías durante investigación

Con el despliegue de unidades y personal en distintos puntos estratégicos del municipio y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia, se realizan trabajos de inteligencia, control y proximidad con la población, los cuales buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de habitantes y visitantes.

Se espera que el despliegue permanezca hasta que se restablezca la tranquilidad de esa zona en la que convergen los municipios de Morelia, Álvaro Obregón, Charo, Indaparapeo, Queréndaro y Cuitzeo.

Lee también Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot