Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Vinculan a proceso a "El Niño Sicario" en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

Álvaro Obregón, Michoacán.- Personal de las secretarías de Seguridad Pública de (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Policía Municipal, intensificaron el despliegue operativo en el municipio de y sus alrededores, con especial atención los tramos carreteros.

CJNG y el Grupo X se disputan el control territorial

Fuentes federales de seguridad, indicaron que en esa zona, se disputan el control del territorio el y el Grupo X, liderado por Alan Martínez Durán, El Primo, lo que ha generado violencia.

Este sábado, a través de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), los elementos estatales, federales y municipales instalaron módulos de inspección itinerantes y realizan patrullajes y recorridos en esta zona donde se ubica el Aeropuerto Internacional ”Francisco J. Múgica“, en busca de frenar la comisión de actos criminales.

Con el despliegue de unidades y personal en distintos puntos estratégicos del municipio y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia, se realizan trabajos de inteligencia, control y proximidad con la población, los cuales buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de habitantes y visitantes.

Se espera que el despliegue permanezca hasta que se restablezca la tranquilidad de esa zona en la que convergen los municipios de Morelia, Álvaro Obregón, Charo, Indaparapeo, Queréndaro y Cuitzeo.

