Culiacán, Sin. Con la confirmación de que el cuerpo de la joven con signos de violencia que se localizó en una habitación de un hotel de la zona Dorada, en Mazatlán, corresponde a la maestra de una escuela de preescolar de nombre, Anyella Cota Santos de 24 años de edad, familiares y colectivos de género exigieron aclarar su muerte.

La víctima, originaria del municipio de Escuinapa, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de octubre, por lo que la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda con sus características, de ser una joven de complexión medina, cabello lacio claro, con una estatura de un metro 57 centímetros.

Dos días después de que se perdió todo contacto con ella, su cuerpo con huellas de golpes fue descubierto por personal de limpieza de un hotel de la zona Dorada de Mazatlán, como no se encontró ninguna identificación, las autoridades judiciales cotejaron sus datos, con el reporte de su desaparición que aportó su familia.

Uno de los colectivos feministas, de su tierra natal Escuinapa “Orquidias de Escuinapa”, divulgaron en las redes sociales un pronunciamiento por su muerte violenta y demandaron que las autoridades esclarezcan su homicidio.

En su pronunciamiento en las redes sociales, citó el colectivo: “Nos la mató un sistema que protege agresores, un estado que filtra información sin humanidad, unos medios que lucran con su nombre y una sociedad que se permitió juzgarla sin conocerla”.

maot