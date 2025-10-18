Más Información

Culiacán, Sin a 18 de Oct.- La joven de la Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán, , de 20 años de edad, apareció sana y salva, por lo que el colectivo de búsqueda “Por las Voces sin Justicia”, desactivó su ficha de localización y dio gracias a todos por la ayuda.

Sin dar mayores detalles, la organización que promovió la movilización en el puerto por la localización de la joven, la cual fue vista por ultima vez, el pasado 15 de octubre al salir de clases y perder toda comunicación con su familia, divulgó que está .

En su página de internet, el colectivo divulgó la ficha de Karla Artlette, con su fotografía, con la leyenda localizada, sin dar a conocer detalles sobre la forma y el sitio que la estudiante de medicina fue encontrada.

