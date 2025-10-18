Mérida, Yucatán.-Sicilia, la perrita de raza pastor ganadero australiano atacada con un disparo en la cabeza la noche del 12 de octubre, aún permanece en recuperación y su condición médica se considera delicada.

Su caso indigna a Mérida, pues el agresor, Ferdinando L.E., presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo, se encuentra en libertad tras una controvertida decisión judicial.

La indignación ha sido tal que colectivos animalistas convocaron a una protesta frente al Palacio de Gobierno contra la jueza Mary Isabel Mex Tzab por autorizar la liberación temporal del acusado.

El caso de Sicilia no es aislado: en lo que va del 2025 se han reportado más de 850 casos de maltrato animal en Yucatán, es decir, un incremento del 60 por ciento respecto al año anterior, aunque menos del 2 por ciento termina en sentencias condenatorias.

Sicilia estaba encargada con Ferdinando

Los vecinos de la colonia Plan de Ayala Norte escucharon los disparos aquella noche de domingo.

Varios testimonios coinciden: las detonaciones resonaron desde el interior de una vivienda ubicada en la calle 56 entre 17 y 19, seguidas de quejidos desgarradores que no cesaban.

Cuando salieron a investigar, encontraron a Sicilia dentro de un bote de basura, semiconsciente, con la cabeza ensangrentada y un lado del rostro destrozado.

El disparo le había arrancado un ojo, fracturado la mandíbula y causado daño neurológico severo.

La Policía Estatal la trasladó de urgencia a la Clínica Veterinaria Municipal, donde aún lucha por sobrevivir.

Aunque Ferdinando fue detenido, horas después fue puesto en libertad. Foto: Especial.

El ataque ocurrió en el domicilio de Ferdinando L.E., quien tenía bajo su cuidado temporal a Sicilia mientras su dueño original, Jorge Medina, se encontraba de viaje.

Ferdinando, reconocido en círculos deportivos por su trayectoria en el tiro y con permisos vigentes para el uso de armas de aire y fuego, no ha ofrecido una explicación convincente sobre lo sucedido esa noche.

Los reportes forenses confirmaron que el proyectil de perdigón impactó directamente en el cráneo del animal, un disparo certero hecho a corta distancia que descarta la hipótesis de accidente.

Jorge Medina se deslindó públicamente del hecho y exigió justicia, aunque la Fiscalía General le negó recuperar la custodia de Sicilia mientras la investigación sigue abierta.

El propietario informó que la perrita recibe atención médica permanente y que su recuperación se encuentra bajo seguimiento diario.

"Estamos totalmente ocupados en el tema de Sicilia, con los mejores cuidados; la cuenta está al día, todo está bien, tenemos comunicación directa con los médicos y la visitamos a diario”, expresaron.

Ferdinando es presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo y quedó en libertad por decisión de la jueza Mary Isabel Mex Tzab, Foto: Especial.

También confirmó que mantienen comunicación constante con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Animal para garantizar que el proceso legal avance conforme a derecho.

“Hay muchas cosas que no se pueden decir porque es una investigación delicada, pero estamos atentos y ocupándonos de todo lo que corresponde al caso”, agregó.

La Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el domicilio del acusado para recabar evidencia: el arma utilizada, videos de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad y testimonios vecinales.

La carpeta de investigación se integró por el delito de crueldad animal agravada, tipificado en el artículo 408 del Código Penal de Yucatán, que contempla penas de hasta dos años de prisión.

Sin embargo, la legislación estatal no clasifica este delito como grave, lo que significa que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Ferdinando quedó detenido inicialmente, pero en cuestión de horas, la jueza Mary Isabel Mex Tzab determinó dejarlo en libertad luego que un juzgado federal ordenó la suspensión provisionalmente de cualquier orden de prisión.

Las estadísticas oficiales sobre casos de crueldad animal, revelan un fenómeno alarmante: de aproximadamente 500 denuncias registradas en 2024, la cifra escaló a más de 850 en los primeros ocho meses del año.

