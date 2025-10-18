Mérida, Yucatán.-El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) envió al Ejecutivo estatal su proyecto de presupuesto de egresos para 2026 que asciende a los 320 millones de pesos, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al actual ejercicio.

Del total aprobado, 175 millones 184 mil 475 pesos se destinarán a las operaciones del Instituto y 144 millones 521 mil 37 pesos al financiamiento de partidos políticos, es decir, más del 55 por ciento del gasto total que se planea para el siguiente año.

Morena recibirá 43 millones 32 mil 948 pesos, el PAN 36 millones 779 mil 155 pesos, y el PRI 13 millones 189 mil 275 pesos.

Movimiento Ciudadano tendrá 10 millones 636 mil 290 pesos, el Partido Verde 10 millones 556 mil 135 pesos, el PT 9 millones 37 mil 856 pesos, y Nueva Alianza Yucatán 8 millones 151 mil 99 pesos.

En una partida adicional por concepto de capacitación, Morena obtendrá 3 millones 12 mil 306 pesos; el PAN, 2 millones 574 mil 540 pesos; el PRI, 923 mil 249 pesos; el PVEM, 738 mil 929 pesos; MC, 744 mil 540 pesos; el PT, 632 mil 649 pesos; y Nueva Alianza, 570 mil 576 pesos.

Por concepto de Desarrollo de Liderazgo Político de Mujeres, el IEPAC asignó a Morena 753 mil pesos, al PAN 643 mil pesos, al PRI 230 mil pesos, y a MC 186 mil pesos.

El PVEM recibirá 184 mil pesos, el PT 158 mil pesos, y Nueva Alianza 142 mil pesos.

Además, el Instituto reservó 3 millones 941 mil 482 pesos para la creación de nuevos partidos políticos que acrediten al menos seis meses de funcionamiento.

