Mérida, Yucatán.- La crueldad animal se encuentra imparable en Yucatán, pues ahora en la Central de Abastos de Mérida se reportó la muerte por envenenamiento de al menos 15 perritos.

La organización rescatista Huellitas Franco y Fabio informó sobre este hecho en sus redes sociales: Continúan los envenenamientos de perros. ¿Fiscalía qué está pasando? ¿Hay algún avance con saber quiénes están cometiendo estos crímenes?

La asociación compartió: Hoy fueron 15 perros de la Central de Abastos. En un lugar donde los locatarios los cuidan y los alimentan, los esterilizan y ellos incluso ayudan a otros perritos como los que nosotros rescatamos.

“No es posible está situación, cada día hay más animales muertos en Mérida, qué pasa, urge justicia”, indicó.

La condena en redes sociales por este hecho no se ha hecho esperar, pues los cibernautas exigen a las autoridades se investigue el caso y se castigue al responsable.

Asimismo, surgió un video en el que se observa a un hombre con una bolsa negra, el cual arroja alimento envenenado en lo que parece ser el área del estacionamiento de la Central de Abastos.

En las primeras horas de hoy, fueron los locatarios quienes encontraron a los perritos sin vida.

De inmediato avisaron a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del indignante hecho, quienes rápidamente implementaron un operativo de búsqueda del responsable, quien ya había sido identificado a través de las cámaras.

Minutos después, la Policía detuvo al sujeto, quien continuaba en las instalaciones de la Central de Abastos.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Mérida reprobó este tipo de conductas que atentan contra el bienestar animal y la paz social de la ciudad, y que hoy en día están penadas por la ley federal y estatal de Yucatán, así como en la normativa municipal.

“Luego de que locatarios reportaran la muerte de varios perros por envenenamiento y gracias a los videos de las cámaras de seguridad se logró la detención de un hombre foráneo a quien presuntamente le habrían pagado para realizar dichos actos”, señaló Raúl Escalante Aguilar, director de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mérida.

Informó que a través de la Unidad de Protección Animal, la Comuna de Mérida interpondrá las denuncias pertinentes para el deslinde de responsabilidades ante las autoridades.

