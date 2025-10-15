San Luis de la Paz, Gto.- Policías estatales detuvieron a un hombre y a un adolescente por el robo con violencia de un tráiler con artículos electrodomésticos valuados en 10 millones de pesos, en la comunidad Loma de San Juan, en el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron un operativo derivado de un reporte al sistema de emergencias 911, que alertó sobre el robo de un vehículo de transporte en la carretera federal 57, en la comunidad Loma de San Juan.

La mercancía, los vehículos y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la FGR. Foto: Especial.

Oficiales de la Comisaría Regional III con sede en San José de Iturbide, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis de la Paz, desplegaron un operativo de búsqueda y localización.

En el lugar identificaron el tractocamión reportado acoplado a un semirremolque tipo caja seca.

Tras la intervención fueron detenidas dos personas, Juan Pablo “N” de 43 años de edad, originario del Estado de México, y una persona de 16 años, que dijo tener su domicilio en Querétaro.

Los policías aseguraron el vehículo con aproximadamente 28 toneladas de electrodomésticos. Foto: Especial.

Los policías aseguraron el vehículo con aproximadamente 28 toneladas de electrodomésticos, que fue hurtado cuando venía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otro tractocamión y un dispositivo electrónico tipo inhibidor de señal.

La mercancía, los vehículos y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Miguel de Allende.

