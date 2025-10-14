Mérida, Yucatán.- Un tractocamión, que transportaba dos remolques con 31 mil litros de turbosina, volcó en el tramo Sisbichén-Chemax, en la autopista Mérida-Cancún.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo de seguridad, ante el derrame del combustible, y el cierre total de ambos carriles de la carretera.

Los primeros reportes indican que la pesada unidad llegó al kilómetro mencionado, donde se rompió el “perico” de acoplamiento, lo cual provocó que uno de los remolques se desprendiera y volcara sobre su costado derecho, por lo que terminó dentro de la maleza donde se registró la fuga del combustible.

Ante la contingencia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron un operativo para desviar el tránsito en los retornos, ubicados en los kilómetros 167 Y 197 de la autopista Mérida–Cancún.

Hay que señalar que elementos del cuerpo de bomberos se encargaron de enfriar la pipa y de contener la fuga.

También, paramédicos atendieron al conductor quien no presentó lesiones de gravedad. La zona quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.

