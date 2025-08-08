Pachuca.– Una intensa fuga de combustible se registró esta mañana en la localidad de Santiago Tlapacoya, en la capital del estado de Hidalgo, donde las autoridades fueron alertadas por un fuerte olor a gasolina.

De acuerdo con vecinos del lugar, durante la mañana comenzaron a percibir el aroma a combustible, por lo que solicitaron la presencia de elementos de seguridad pública. Al sitio acudieron policías municipales y estatales.

Tras realizar una búsqueda en la zona, se confirmó que se trataba de una toma clandestina conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos. La válvula se encontraba abierta, lo que provocó el derrame de hidrocarburo.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal de Seguridad Física de Pemex para controlar la fuga y sellar la toma ilegal.

El paso de ductos por esta región ha propiciado que en distintas ocasiones se registre el robo de combustible mediante tomas clandestinas. Lo que de acuerdo a las autoridades deriva en un grave riesgo para la población, además de que los terrenos son afectados

