Valladolid, Yucatán.- Equipos de emergencia auxiliaron a un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de quedar atrapado en un cenote del ejido X-kumul, en este municipio del oriente.

El hecho ocurrió durante una jornada de exploración científica, cuando el equipo de tres estudiantes realizaba estudios en el citado ejido, como parte de su proyecto académico.

Los estudiantes, entre ellos un ciudadano estadounidense, ingresaron al cenote mediante técnicas de rapel porque no encontraron otra vía de acceso.

Durante el ascenso, uno de los estudiantes enfrentó dificultades y solicitó ayuda a las autoridades locales.

El personal de rescate accedió al sitio por un camino de terracería cubierto de vegetación, a pesar de que el terreno presenta múltiples obstáculos naturales.

Bomberos especializados en rescates descendieron al cenote y asistieron al estudiante hasta lograr su rescate.

Autoridades señalaron que el acceso al cenote no está acondicionado para visitantes por lo que recomendaron evitar el ingreso sin el equipo necesario y sin previo aviso a las autoridades.

La intervención concluyó sin mayores consecuencias, pero las autoridades cerraron temporalmente el acceso al sitio.

