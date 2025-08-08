Motul, Yucatán.- Un sujeto en estado de ebriedad fue desconocido y atacado al llegar a su casa por su perro de la raza pitbull, lo cual le provocó serias lesiones que obligaron su traslado al hospital.

Los hechos se registraron por la madrugada de este viernes, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de que en la calle 16 entre 49 y 51 de la colonia San Carlos de Motul, un sujeto sufrió el ataque de un perro.

Al arribar al lugar, Rossana Carrillo Dzul informó que su esposo Mario Pastor Chuc Poot, llegó en estado de ebriedad a su predio y fue atacado por su propio perro de la raza Pitbull con cruza de Labrador, de nombre "Coffie".

Leer también: Identifican a agresor de perrito Bobby, en Culiacán; Fiscalía estatal asegura que carpeta de investigación "está muy avanzada"

Chuc Poot resultó con fractura en el brazo y codo derecho, así como mordeduras en las piernas y brazos.

Al predio llegaron paramédicos de la Policía Municipal quienes lo trasladaron al Hospital O’Horán de Mérida.

Hay que señalar que hace un par de meses, Coffie salvó a una niña de la mordedura de una serpiente venenosa conocida como “Wolpoch”, a la cual mató, pero antes sufrió una mordedura de la víbora, que lo puso al borde la muerte, pero gracias a la oportuna atención del veterinario se salvó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Ahora por razones que no se saben, desconoció y atacó a su dueño quien terminó en el hospital.