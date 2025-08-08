Culiacán, Sin. A 8 Agosto /La persona que le causó la muerte a un pequeño perrito, de nombre “Bobby”, al agredirlo con un machete, en la comunidad de Mezquitillo Dos, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, presuntamente por haber asustado a uno de sus hijos cuando circulaba en una motocicleta, ya se tiene identificado por la autoridad judicial

Feliciano Castro Melendrez, Secretario General de Gobierno comentó que conoce por voz de la Fiscal General del Estado, que la carpeta de investigación de este caso de maltrato animal, está muy avanzada, luego que colectivos de protección animal interpusieron la denuncia.

Comentó que en el estado, se cuenta con una ley protectora de animales que clasifica los delitos de maltrato animal, por lo que en este caso, donde se conoce que un vecino de la comunidad de Mezquitillo Dos, presuntamente bajo los influjos del alcohol, llegó a la casa del propietario de esta mascota y con un machete lesionó gravemente a “Bobby”.

La presidenta de la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, Marisela Castaños Pérez dio a conocer que pese a los esfuerzos de veterinarios que intervinieron para tratar de salvarle la vida al pequeño animal, este murió a causa de las graves heridas, por lo que se esta demandando justicia por este crimen.

Según los datos que se conocen, el pasado martes cinco de agosto, un vecino de dicha dicha comunidad, en supuesto estado etílico, llegó a la casa del dueño de la mascota, para reclamarle que “Bobby” había asustado a uno de sus hijos, al ladrarle y corretearlo cuando circulaba en su motocicleta, por lo que este al ver al animal, lo atacó con un machete.

Debido a las graves heridas que le causó, activistas de protección de animales, le brindaron ayuda y lo trasladaron a una veterinaria de Culiacán, pero pese a los esfuerzos médicos, no lograron salvarle la vida.

