Más Información

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Israel Vallarta asegura que no teme volver a prisión; "no me vean como un héroe porque no lo soy", dice

Israel Vallarta asegura que no teme volver a prisión; "no me vean como un héroe porque no lo soy", dice

Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

La tarde de este viernes se reportó el debajo del puente Solidaridad que une los municipios de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas de ambas ciudades.

El reporte llegó de forma anónima al 911 y los primeros que arribaron fueron policías de Coahuila. Sin embargo, después de que llegaran autoridades de ambos estados, se confirmó que el hallazgo de los restos .

Lee también:

Autoridades resguardaron el perímetro para realizar las dirigencias correspondientes.

Hasta el momento las autoridades de Durango no han revelado datos sobre la identidad de la víctima.

Se trata del segundo hallazgo parecido en una semana en la región Laguna. El martes 5 de agosto se encontró el cuerpo en estado de putrefacción de un hombre que estaba envuelto en plástico negro, esto a la altura del ejido La Esperanza del municipio de Matamoros.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses