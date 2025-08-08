La tarde de este viernes se reportó el hallazgo de restos humanos debajo del puente Solidaridad que une los municipios de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas de ambas ciudades.

El reporte llegó de forma anónima al 911 y los primeros que arribaron fueron policías de Coahuila. Sin embargo, después de que llegaran autoridades de ambos estados, se confirmó que el hallazgo de los restos estaban del lado duranguense.

Autoridades resguardaron el perímetro para realizar las dirigencias correspondientes.

Hasta el momento las autoridades de Durango no han revelado datos sobre la identidad de la víctima.

Se trata del segundo hallazgo parecido en una semana en la región Laguna. El martes 5 de agosto se encontró el cuerpo en estado de putrefacción de un hombre que estaba envuelto en plástico negro, esto a la altura del ejido La Esperanza del municipio de Matamoros.

