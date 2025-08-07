Culiacán, Sin.- Sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, cerca de la caseta de cobro de Mármol, el piloto de una avioneta Cessna, matrícula XB-KGM, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el carril de norte a sur, por una presunta falla, sin que la maniobra causara un accidente por la circulación en esos momentos de transporte de pasajeros.

Al descender sobre la carpeta asfáltica, a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Mazatlán, el piloto logró meter la mayor parte de la nave fuera del acotamiento, sin embargo, la cola quedó expuesta, por lo que elementos de la Guardia Nacional que fueron alertados sobre esta situación, se presentaron al sitió y colocaron señalamientos de desvió a los conductores.

Lee también Caen 2 hombres con arsenal y drogas dentro de auto con reporte de robo en Culiacán; los hospitalizan debido a lesiones

Se conoce que el piloto de la aeronave se encuentra bien y una de las versiones que se tienen, es que el plan de vuelo, inició en la capital del estado y presuntamente, en pleno vuelo, el piloto se percató que se le había agotado el combustible, por lo que buscó un sitio para realizar una aterrizaje de emergencia y decidió hacerlo en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Las autoridades federales no han dado a conocer los detalles de este incidente, en el que no se tuvo consecuencias, ya que el piloto al lograr descender, logró llevar una parte de la aeronave, fuera del carril de circulación, solo quedó la cola expuesta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr