Culiacán, Sin.- En un patrullaje por el fraccionamiento de Isla Músala, en la parte oriente de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional observaron dos vehículos un sedan Kia y una camioneta Toyota, estacionadas, al acercarse descubrieron que en una de las unidades se encontraban dos personas del sexo masculino con un arsenal, cargadores y cartuchos útiles.

Las dos personas detenidas al interior de la camioneta Toyota, presentaban lesiones, por lo que tuvieron que ser auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y Trasladados a un hospital para recibir atención médica, pero bajo resguardo de las autoridades federales.

En el interior de los dos vehículos, ambos con reporte de robo, se encontraron una ametralladora calibre .380, un fusil AK-47, otro SCAR, cuatro cintas abastecidas para ametralladora, seis cargadores metálicos para calibre 7.62X 51 ms.

En el interior de los dos vehículos, ambos con reporte de robo (07/08/2025). Foto: Especial

Lee también Elementos de la Guardia Nacional aseguran y destruyen 13 artefactos explosivos en desierto de Sonora

También, se encontraron seis cargadores metálicos calibre 7.62X 51 mm, 15 cargadores de plástico, para calibre .223 mm, tres cargadores de disco para diferentes calibres, dos bolsas transparentes con dosis de drogas, denominada cristal.

Los vecinos de la Isla Músala, notificaron a las líneas de emergencia fuertes detonaciones de fuego y ruidos, como explosiones, sin embargo, las autoridades de Seguridad Pública del Estado, solo divulgaron la detención de dos personas, sin ningún tipo de enfrentamiento.

Los sujetos presentaban lesiones, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos (07/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr