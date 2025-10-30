Más Información
Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros
Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"
Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS
Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez
Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un lote de 5 mil 130 vapeadores con nicotina en una empresa de paquetería ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.
El decomiso se llevó a cabo como parte de las labores de inspección y prevención del delito que realizan en la terminal aérea.
De acuerdo con el reporte oficial, durante una revisión de rutina con apoyo de un binomio canino especializado en detección de drogas y sustancias prohibidas, los agentes identificaron 22 cajas que marcaron positivo a la presencia de algún tipo de sustancia ilícita.
Lee también Afectados por mega fraude inmobiliario en Yucatán protestan frente al Tribunal Superior del estado para exigir justicia
Al realizar la inspección correspondiente, los efectivos federales constataron que los paquetes contenían dispositivos electrónicos para vapear, los cuales están prohibidos para su comercialización en México por contener nicotina.
El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino del envío, así como las posibles responsabilidades legales derivadas.
La Guardia Nacional reiteró su compromiso de combatir el tráfico y distribución de productos ilegales, así como de reforzar la seguridad en los aeropuertos del país.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]