Nuevo León se consolida como “el mejor estado de América Latina”, afirmó el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, al destacar que la entidad registró un crecimiento económico anual del 5 por ciento, frente al 1 por ciento nacional.

El mandatario estatal participó, junto con Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, en el Informe de Actividades 2025 del rector de la UANL, Santos Guzmán López, donde subrayó la fortaleza del sector productivo y las ventajas del comercio internacional.

El 96 por ciento de las empresas que exportan en Nuevo León pagan cero aranceles porque son T-MEC. "Salvo el caso del aluminio, que vamos a pelear, la economía del estado es fortísima”, señaló García Sepúlveda.

El gobernador destacó además que Nuevo León crece al ritmo de China, impulsado por la seguridad, la infraestructura y la estabilidad hídrica.

García Sepúlveda resaltó las obras estratégicas que consolidan el desarrollo estatal, como las nuevas carreteras, el aeropuerto, la aduana, las líneas del metro y los camiones que renuevan el transporte público.

El mandatario reconoció la gestión del rector Santos Guzmán, al cumplirse cuatro años al frente de la Máxima Casa de Estudios, y destacó los avances en salud pública impulsados por la Universidad.

Asimismo, anunció que el estado incrementará el presupuesto para las universidades:

“En 2025 destinamos 750 millones de pesos adicionales, lo que representa un 36 por ciento del presupuesto estatal, y para 2026, con el Mundial, llegaremos al 40 por ciento, es decir, mil millones de pesos”, informó.

Por su parte, el rector Santos Guzmán López destacó que 2025 ha sido un año de crecimiento, consolidación y expansión académica.

“Avanzamos hacia una universidad innovadora, inclusiva e internacional. Creamos 27 nuevos programas educativos, lo que refleja nuestra capacidad para adaptarnos a un mundo en transformación”, expresó.

A la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario asistieron autoridades federales, estatales y municipales, legisladores, miembros del Consejo Universitario, la Junta de Gobierno y estudiantes de la UANL.

