Con el objetivo de seguir impulsando a las mujeres de Nuevo León, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron un lactario en el Centro Comunitario Tierra Propia, en Guadalupe, y entregaron tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”.

Durante el acto, que incluyó el corte del listón de la Sala de Lactancia número 118 y la entrega de apoyos a beneficiarias, García Sepúlveda destacó que estas estrategias buscan garantizar la igualdad y equidad para jefas de familia y cuidadoras.

El gobernador informó que las tarjetas del programa también podrán usarse para pago electrónico en el transporte público, con tarifa gratuita entre las 10:00 y las 13:00 horas. Subrayó que este apoyo se suma a otros programas sociales como Cuidar tu Salud y Hambre Cero, que continuarán vigentes.

Entregan apoyos del programa “Ayudamos a las Mujeres” (27/10/2025). Foto: Especial

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú recordó que una de cada tres familias en México es encabezada por una mujer, y resaltó que “Ayudamos a las Mujeres” otorga un apoyo mensual de 2 mil pesos para reconocer ese esfuerzo.

A su vez, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, destacó que con esta estrategia se visibiliza y apoya el trabajo de cuidados, tradicionalmente invisibilizado.

Samuel García inauguran lactario en Nuevo León (27/10/2025). Foto: Especial

Como parte de las acciones para garantizar los derechos de todas las personas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló una Estación de Servicio Público en el Centro Comunitario Tierra Propia, donde se ofrecen exámenes de la vista, impresión de actas de nacimiento, asesoría legal, entre otros servicios.

Al evento asistieron el alcalde de Guadalupe, Héctor García García; la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla; el secretario de Participación Ciudadana y coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Daniel Acosta Fregoso, así como habitantes de la comunidad.

