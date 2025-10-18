Más Información

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Corte de EU prohíbe a NSO Group instalar software espía en WhatsApp; deja multa por daños en 4 mdd

Corte de EU prohíbe a NSO Group instalar software espía en WhatsApp; deja multa por daños en 4 mdd

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

La (CNPC) advirtió a las y los habitantes de algunos municipios de Tamaulipas y Veracruz acerca del aumento del nivel de agua del el sábado.

De acuerdo con dicha dependencia, estas entidades son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en el caso de Veracruz.

Exhortó a la población a informarse del avance de este río y seguir las indicaciones de las autoridades. Por ejemplo, en caso de habitar cerca del Pánuco, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, alistar la mochila de emergencia y no cruzar caminos inundados o puentes.

Lee también

"En caso de emergencia, comunícate al 911 o con tun unidad municipal de Protección Civil", concluye.

Supervisan crecida de Río Pánuco

En su conferencia mañanera del pasado viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) monitorea el nivel del agua del Río Pánuco.

Más tarde, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, hizo un recorrido aéreo. Aseguró estar listos con el fin de atender a las y los pobladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]