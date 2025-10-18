Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió a las y los habitantes de algunos municipios de Tamaulipas y Veracruz acerca del aumento del nivel de agua del Río Pánuco el sábado.

De acuerdo con dicha dependencia, estas entidades son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en el caso de Veracruz.

Exhortó a la población a informarse del avance de este río y seguir las indicaciones de las autoridades. Por ejemplo, en caso de habitar cerca del Pánuco, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, alistar la mochila de emergencia y no cruzar caminos inundados o puentes.

"En caso de emergencia, comunícate al 911 o con tun unidad municipal de Protección Civil", concluye.

Supervisan crecida de Río Pánuco

En su conferencia mañanera del pasado viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) monitorea el nivel del agua del Río Pánuco.

Más tarde, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, hizo un recorrido aéreo. Aseguró estar listos con el fin de atender a las y los pobladores.

