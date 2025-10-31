Más Información

Al menos 13 integrantes de la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por la Armada, tras repeler una agresión con disparos de arma de fuego cuando realizaban labores de vigilancia terrestre en el poblado La Vuelta, del municipio de Navolato, .

El Gabinete de Seguridad reportó este viernes que, durante un patrullaje de vigilancia en dicha localidad, personal naval detectó un vehículo con personas armadas, las cuales al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego.

Ante ello, informó, los efectivos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación y en apego a los derechos humanos, en su intento de huir, los sujetos ingresaron a un domicilio, donde fueron detenidos.

Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas, señaló el .

Aseguró que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

La detención fue encabezada por la Marina Armada, junto con elementos del Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por .

