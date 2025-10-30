La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, aseguró que fue “trivial” que la comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, haya sido opacada por su desencuentro con su compañera de bancada, Jessica Saiden, por estar cerca del funcionario federal, el pasado 27 de octubre.

Ese día, Harfuch compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en privado, para informar sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; y otros temas específicos, como la escalada de violencia en Sinaloa por la pelea entre los grupos criminales de “El Mayo” y “Los Chapitos”.

“Yo creo que no debió de haber ocurrido porque fue un día muy importante donde él fue a comparecer, a dar información relevante sobre el tema de seguridad de nuestro país, donde estábamos al día siguiente aprobando la ley de la extorsión tan importante para nuestro país y que, pues la nota haya sido eso, me parece muy trivial, por supuesto”, dijo.

Al día siguiente, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, publicó un video en sus redes sociales, en donde junto a ambas legisladoras para que hicieran las pases, y las llamó “batichicas”.

Al respecto, Gabriela Jiménez dijo que no le ofende dicho apodo, y aseguró que lo tomará como propio para realizar actividades en su Distrito.

“Ahora ya me dicen la Batichica vicecoordinadora. Y mañana me voy a vestir de Batichica, por supuesto. En mi distrito tengo un evento de Día de Muertos con las niñas y niños de Azcapotzalco. sí me gusta, porque la Batichica tiene el pelo negro, es guapa, es intrépida, es una heroína, Entonces ahora yo soy la Batichica que lucha por la justicia. Soy una heroína y además soy la jefa de la Liga de la Justicia”, dijo la vicecoordinadora de Morena.

em/bmc