El diputado federal del PAN, Federico Döring, criticó el bloqueo que permanece en la carretera México-Querétaro por parte de productores de maíz, y culpó al gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, de no tener la capacidad para resolver los problemas de los campesinos.

Por medio de una historia de Instagram, donde además etiquetó la cuenta oficial de la Mandataria, el panista expresó que estaba atascado en el "tráfico del Bienestar" y que las filas de automóviles y camiones estaban tan largas que era imposible mirar el final.

"Pues aquí estoy en el tráfico del Bienestar atorado en la carretera México-Querétaro porque la incapacidad del gobierno para dialogar y resolver los problemas de los productores del campo mexicano tiene detenido todo el tráfico hasta donde nuestra vista alcanza", expresó.

El diputado arremetió agradeciendo irónicamente a la mandataria federal y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, de permanecer en el caos vehicular. "Muchas gracias Claudia Sheinbaum, muchas gracias secretario Berdegué, aquí seguiremos todos esperando que algún día se dignen a hacer su trabajo y resolver los problemas de México".

Los bloqueos en la México-Querétaro, así como en otros puntos del país, han permanecido desde los últimos días por parte de productores, quienes buscan precios justos en la venta de toneladas de maíz.

Este miércoles 30 de octubre, los campesinos bloquearon a la altura de la caseta de Palmillas, que ya forma parte del estado de Querétaro. En la última actualización de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), se informó que los manifestantes se retiraron, aunque alertó que la zona aún registra una intensa carga vehicular en ambos sentidos.

