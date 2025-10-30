La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le haya dejado problemas, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió la decisión de López Obrador de construir el AIFA en lugar de una nueva terminal aérea en Texcoco, ante las recientes inundaciones.

“Fueron decisiones técnicas, no decisiones políticas”, expresó la titular del Ejecutivo federal. Insistió en que hubo conocimiento técnico y científico para el desarrollo del país y beneficio de las personas mexicanas.

Lee también Elizabeth García Vilchis reaparcer en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Acusó también a “los comentóctaras” y a los “voceros de la derecha” de quererla separar del exmandatario, algo que, aseguró, no va a suceder por convicción y responsabilidad.

Hizo también referencia a la columna que escribe el periodista Carlos Loret de Mola hoy en EL UNIVERSAL: “¿Quién? Ya saben”.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal mostró imágenes de las inundaciones en Texcoco, donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto: “Recuerden que esto era un lago y el agua busca su camino [...] EL AIFA costó mucho menos de lo que hubiera costado; el costo de las inundaciones con qué lo medimos”.

“Imagínese el problemón que hubiera sido la construcción del aeropuerto en Texcoco”, declaró.

Destacó que hay un 80% de aceptación del gobierno del expresidente, “con todo de la campaña de antes y de la campaña de ahora”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr