El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes a Estados Unidos que Brasil no acepta ser tratado "como niños", después de que Washington clasificara dos bandas criminales como terroristas.

El gobierno se opuso a la medida, que se tomó dos días después de que el senador Flávio Bolsonaro, precandidato a la presidencia, se reuniera con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Flávio y sus aliados celebraron la iniciativa de Trump.

"La seguridad de nuestra población es demasiado importante como para ser manipulada políticamente por traidores que intentan confundir estos conceptos. Por falsos patriotas, vinculados al crimen organizado, que piden a autoridades extranjeras que interfieran en los asuntos brasileños".

"Es deplorable que, una vez más, miembros de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para abogar por la intervención extranjera en Brasil, como hicieron con el aumento de los aranceles, que causó tanto daño a nuestro país", decía el comunicado.

*Con información de O Globo. GDA