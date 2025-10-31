Más Información

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Culiacán, Sin a 31 de Oct.- En nuevos en la capital del estado en sitios distintos dos personas del sexo masculino fueron con impactos de bala y un tercero resultó herido, durante un ataque de hombres a bordo de motocicletas, en la colonia Miguel Alemán.

Las autoridades fueron alertadas que sobre la avenida Aquiles Serdán, esquina con Juan José Ríos, muy cerca de una escuela Secundaria y del Estado de Beisbol de los Tomateros de Culiacán, dispararon contra dos personas que se encontraban fuera de un domicilio.

Los atacantes lograron huir del lugar sin ser detenidos. Foto: Especial.
Los atacantes lograron huir del lugar sin ser detenidos. Foto: Especial.

Lee también:

En el ataque una de las víctimas de nombre César “N” murió a causa de los impactos de bala, en tanto que su acompañante Edgar, originario de la Ciudad de México, resultó herido por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, sobre sus atacantes estos lograron huir del lugar.

Frente a un edificio escolar en la sindicatura de Aguaruto, al nor-poniente de la ciudad, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba impactos de bala y le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio.

La victima que fue colocado sobre la calle Alameda, frente a una escuela primaria, fue identificado en forma preliminar con Felipe “N” de 40 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera y tenis.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]