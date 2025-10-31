Más Información
Culiacán, Sin a 31 de Oct.- En nuevos hechos de violencia en la capital del estado en sitios distintos dos personas del sexo masculino fueron privados de la vida con impactos de bala y un tercero resultó herido, durante un ataque de hombres a bordo de motocicletas, en la colonia Miguel Alemán.
Las autoridades fueron alertadas que sobre la avenida Aquiles Serdán, esquina con Juan José Ríos, muy cerca de una escuela Secundaria y del Estado de Beisbol de los Tomateros de Culiacán, hombres armados dispararon contra dos personas que se encontraban fuera de un domicilio.
En el ataque una de las víctimas de nombre César “N” murió a causa de los impactos de bala, en tanto que su acompañante Edgar, originario de la Ciudad de México, resultó herido por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, sobre sus atacantes estos lograron huir del lugar.
Frente a un edificio escolar en la sindicatura de Aguaruto, al nor-poniente de la ciudad, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba impactos de bala y le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio.
La victima que fue colocado sobre la calle Alameda, frente a una escuela primaria, fue identificado en forma preliminar con Felipe “N” de 40 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera y tenis.
